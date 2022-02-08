В российских больницах лечатся от COVID-19 177 тысяч человек

Минздрав отмечает рост нагрузки на систему здравоохранения

Лечение от коронавирусной инфекции в условиях стационара получают 177 тысяч человек. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил рост показателя за последнюю неделю на 30%, нагрузка на стационары в России увеличивается. Среди заболевших 6,5% человек нуждаются в стационарном лечении. Среди тяжелых пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 2,8%, большинство их них не прошли вакцинацию.

При этом у большинства пациентов с омикрон-штаммом COVID-19 протекает в легкой форме. Развернутых в стране 211 тысяч коек для больных с коронавирусом достаточно, цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России может быть пройден на этой неделе. Справиться с инфекцией во многом помогает ревакцинация.

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