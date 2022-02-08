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Роспотребнадзор предупредил о весенней волне коронавируса

15:40
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Она будет небольшой

Новая волна коронавируса ожидается в России весной. Пик будет небольшим, его интенсивность будет зависеть от климатических зон, заявил директор НИИ эпидемиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

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"После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум", – прогнозирует Щелканов.

Медик предсказывает еще один период роста заболеваемости.  Он наступит, когда завершится период летних отпусков и каникул - в сентябре-октябре, передает "Москва 24". Ранее эксперты прогнозировали, что волна омикрон-штамма коронавируса пройдет в два раза быстрее, чем предыдущие. Высокая заболеваемость будет держаться в течение двух месяцев.

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