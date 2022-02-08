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Скончался глава корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

15:35
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Об этом сообщили в пресс-службе организации

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о скоропостижном уходе из жизни генерального директора корпорации Игоря Носова.

"Выражаем глубокие соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении пресс-службы, которое цитирует РИА Новости.

Игорь Носов в 2018-2020 годах занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области, Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики он возглавил в мае прошлого года.

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