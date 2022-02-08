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Большинство медицинских документов переведут в электронный вид

15:48
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Об этом сообщил премьер России Михаил Мишустин

В России обновят единую государственную информационную систему в здравоохранении, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин во вторник.
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Как подчеркнул глава кабмина, получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан.

"Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Эта система свяжет между собой все региональные медицинские организации", - уточнил Мишустин.

По его словам, большинство документов перейдет в электронный вид. Это касается в том числе медкарт, выписок и справок, передает ТАСС.

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