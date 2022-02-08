Большинство медицинских документов переведут в электронный вид

Об этом сообщил премьер России Михаил Мишустин
В России обновят единую государственную информационную систему в здравоохранении, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин во вторник.
Как подчеркнул глава кабмина, получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан.
"Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Эта система свяжет между собой все региональные медицинские организации", - уточнил Мишустин.
По его словам, большинство документов перейдет в электронный вид. Это касается в том числе медкарт, выписок и справок, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram