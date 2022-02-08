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Попова раскрыла особенность ситуации с коронавирусом

16:05
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Впервые за последнее время зафиксировано снижение темпов прироста заболеваемости

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока не становится более стабильной, продолжается фаза роста заболеваемости. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Руководитель ведомства отметила, что ограничительные меры, принятые в стране, пока необходимы, "чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной".

Эпидемиологический процесс распространяется на всю территорию России, уточнила Попова. В связи с этим наблюдается снижение доли трех ведущих субъектов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – до 32,3%. Остальные новые случаи COVID-19 – это заболеваемость, которая приходится на всю территорию России.

При этом глава Роспотребнадзора указала несколько особенностей прошедшей недели, когда впервые за последнее время было зафиксировано снижение темпов прироста заболеваемости. Показатель составляет 63% в отличии от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю, сообщает РИА Новости.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России может быть пройден на этой неделе. Справиться с инфекцией во многом помогает ревакцинация.

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