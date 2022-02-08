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ВСУ развернули 12 реактивных установок "Смерч" под Мариуполем

16:03
  • вторник
  • 08 февраля 2022

РСЗО расположились в 60 километрах от российской границы

Реактивные системы залпового огня "Смерч" появились под Мариуполем. По рассказам местных жителей, 12 установок расположились неподалеку от российской границы.

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Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, колонны с РСЗО прибыли в сопровождении подразделений, обеспечивающих охранение и снабжение. Установки расположены в 60 километрах от российско-донецкой границы – по мнению специалистов,  оптимальная дистанция для работы "Смерчей".

Отмечается, что именно Мариуполь расположен к границе ближе остальных подконтрольных ВСУ городов. В прошлом месяце также сообщалось, что украинская армия перебросила реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" на линию соприкосновения в Донбассе.

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