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От коронавируса в России вакцинировались около 41 тысячи подростков

16:07
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Вакцинация идет строго добровольно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что на сегодняшний день от COVID-19 в стране привились порядка 41 тысячи детей в возрасте от 12 до 17 лет.
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"Во всех субъектах началась вакцинация детей от 12 до 17 лет. Она идет добровольно. Провакцинировано в общей сложности 41 тыс. детей. Вакцина доступна", - приводит слова главы Минздрава ТАСС.

Как уточнил Мурашко, сегодня на лечении в больницах с ковидом находятся почти 12 тысяч детей. При этом дети составляют около 20% от общего числа заболевших.

По словам министра, порядка 3% госпитализированных детей с COVID-19 требуют особого внимания.

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