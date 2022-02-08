Мишустин обсудил борьбу с "омикроном" в регионах

Премьер рассказал о создании цифрового контура в здравоохранении

Владимир Путин поручил регионам обеспечить возможность вызывать врача на дом через портал Госуслуг. Механизмы реализации документа обсудил во вторник Президиум координационного совета по борьбе с ковидом. Для этого большинство медицинских карт, справок и выписок переводятся в электронный вид.

"Омикрон" проверяет систему здравоохранения на прочность. Ситуацию в регионах во вторник обсудили на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о создании цифрового контура здравоохранения.

"Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Она свяжет между собой все региональные медицинские организации. Большинство документов должно перейти в электронный вид. Среди прочего, различные выписки, справки, медкарты, чтобы врачам и пациентам не приходилось искать историю болезни. Даже если человек переезжает, меняет поликлинику, больницу, все сведения будут собраны в одном месте. Так гораздо удобнее", - заявил Мишустин.

В Москве на 6 процентов сократилось количество диагнозов "ковид". Сергей Собянин предположил, что на этой неделе падение станет еще более существенным, так же, как уменьшается и количество госпитализаций. Стабилизировалась и ситуация в поликлиниках.

"Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют. Время от начала посещения поликлиники до начала выписки лекарств, включая все необходимые медицинские процедуры, составляет около 40 минут. В КТ-центрах около 2 часов. В основном, это технологическое время для оказания медицинской помощи. Вызов врача на дому осуществляется в течение 24 часов. Скорая помощь работает, несмотря на нагрузку в тех же параметрах, что и до этого. Скорая помощь приезжает в среднем за 11-12 минут", - заявил Собянин.

На плато ситуация вышла также в Московской области и Санкт-Петербурге. Но по стране картина иная. Заболевших сейчас в два раза больше, чем осенью. Из-за такой нагрузки в некоторых регионах приостановили оказание плановой помощи. В больницах страны сегодня 177 тысяч человек. Болеют и взрослые, и дети.

"Госпитализировано сегодня почти 12 тысяч детей. Рост госпитализаций за неделю составил 28 процентов. Сегодня идет также подготовка и развертывание дополнительного коечного фонда. Развернуто 16 тысяч коек. При этом свободный коечный фонд составляет 26 процентов. В структуре госпитализированных детей чуть меньше 3 процентов требует повышенного внимания", - отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По-прежнему открыть больничный можно дистанционно. Так же, как и закроют его при нормальном самочувствии пациента через 7 дней автоматически, без визита к врачу. Такой формат оформления документов будет действовать до 15 марта.

Екатерина Гоголева, Игорь Константинов, "ТВ Центр".

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