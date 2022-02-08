ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы до конца года

16:29
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Мэр поручил завершить строительство более 20 спортобъектов

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить до конца года строительство 22 капитальных спортивных объектов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Помимо возведения спортивных объектов, в планах – проведение более 15 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, которые включены в Единый календарь. Одна из ключевых задач - увеличить число горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Спортивная жизнь в столице в прошлом году активно восстанавливалась после вызванных пандемией ограничений в 2020 году. Развитие спортивной инфраструктуры продолжается. Так, в прошлом году было построено около 20 крупных спортивных сооружений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Молодые люди играют в баскетбол
Молодые люди играют в баскетбол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.