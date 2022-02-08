Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы до конца года

Мэр поручил завершить строительство более 20 спортобъектов

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить до конца года строительство 22 капитальных спортивных объектов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Помимо возведения спортивных объектов, в планах – проведение более 15 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, которые включены в Единый календарь. Одна из ключевых задач - увеличить число горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Спортивная жизнь в столице в прошлом году активно восстанавливалась после вызванных пандемией ограничений в 2020 году. Развитие спортивной инфраструктуры продолжается. Так, в прошлом году было построено около 20 крупных спортивных сооружений.

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