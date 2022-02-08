На Рублевском шоссе столкнулись девять автомобилей

Есть пострадавшие
На Рублевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием девяти автомобилей, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление МЧС.
"В сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых", - рассказал собеседник агентства.
Согласно предварительной информации, пострадали четыре человека. Трое оказались зажаты в машинах.
Пострадавших передали медикам. На место аварии прибыл санитарный вертолет. Причины случившегося устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: