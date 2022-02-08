На Рублевском шоссе столкнулись девять автомобилей

Есть пострадавшие

На Рублевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием девяти автомобилей, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление МЧС.

"В сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых", - рассказал собеседник агентства.

Согласно предварительной информации, пострадали четыре человека. Трое оказались зажаты в машинах.

Пострадавших передали медикам. На место аварии прибыл санитарный вертолет. Причины случившегося устанавливаются.

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