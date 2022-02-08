Зеленский сообщил, что ожидает встречи "нормандской четверки"

Украинский лидер провел переговоры с президентом Франции

По итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ценит поддержку Парижа в процессе мирного урегулирования в Донбассе.

"Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом", - отметил Зеленский (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что ожидает проведения встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров государств.

Макрон же призвал к соблюдению минских соглашений, которые, по его словам, являются единственной основой для урегулирования кризиса на Украине.

"Политические советники нормандского формата встретятся в Берлине в четверг", - добавил президент Франции.

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