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QR-код можно будет получить по тесту на антитела с 21 февраля

17:03
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Минздрав выпустил соответствующий приказ

На интернет-портале правовой информации опубликовали приказ Министерства здравоохранения, согласно которому с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела.
В Минцифры объяснили задержку с выдачей QR-кодов по антителам

"В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: ", и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале", - сказано в тексте.

Таким образом, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о вакцинации от ковида, факте перенесенного заболевания или наличии сведений о положительном результате теста на антитела на Едином портале.

За минувшие сутки в России госпитализировано 20185 больных коронавирусом. Зафиксировано 165643 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 81188 человек, скончались 698 пациентов.

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