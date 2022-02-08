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Представлены номинанты на "Оскар"

17:42
  • вторник
  • 08 февраля 2022

В список попал российский анимационный короткометражный фильм

Американская киноакадемия представила номинантов на премию "Оскар". 94-я церемония вручения наград состоится 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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За статуэтку в номинации "Лучший фильм" поборются "Дюна", "Власть пса", "Вестсайдская история", "Белфаст", "Сядь за руль моей машины", "CODA: Ребенок глухих родителей", "Не смотрите наверх", "Лакричная пицца", "Аллея кошмаров" и "Король Ричард".

Лучшую актрису выберут из следующего списка: Николь Кидман ("Быть Рикардо"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй") и Кристен Стюарт ("Спенсер). Лучшие актеры: Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Уилл Смит ("Король Ричард"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета") и Эндрю Гарфилд ("Тик-так…БУМ!").

За награду лучшему режиссеру поборются Стивен Спилберг, Джейн Кэмпион, Рюсукэ Хамагути, Пол Томас Андерсон и Кеннет Брана.

Российский "Боксбалет" Антона Дьякова номинирован на лучший анимационный короткометражный фильм.

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

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