Путин призвал сформировать прочную защиту от новых инфекций

Для этого должна быть обеспечена правовая среда
Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.
"Начну с самой актуальной, востребованной сегодня задачи - сформировать прочную, надежную защиту от новых инфекций", - сказал глава государства, открывая заседание.
По словам российского лидера, для безопасного применения базы для защиты от инфекций необходимо обеспечить правовую среду и снять барьеры.
Кроме того, Путин указал на необходимость сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов. Как уточнил президент, отказываться от углеводородов пока рано.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram