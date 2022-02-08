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Путин призвал сформировать прочную защиту от новых инфекций

17:22
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Для этого должна быть обеспечена правовая среда

Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

"Начну с самой актуальной, востребованной сегодня задачи - сформировать прочную, надежную защиту от новых инфекций", - сказал глава государства, открывая заседание.

По словам российского лидера, для безопасного применения базы для защиты от инфекций необходимо обеспечить правовую среду и снять барьеры.

Кроме того, Путин указал на необходимость сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов. Как уточнил президент, отказываться от углеводородов пока рано.

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