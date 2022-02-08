Путин: отказываться от углеводородов пока рановато

При этом у России есть потенциал для развития "зеленой" энергетики

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по науке и образованию во вторник, что пока рано отказываться от углеводородов.

"Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться", - заметил глава государства (цитата по РИА "Новости").

По словам президента, необходимо при этом понимать, "куда движется все человечество".

Приоритетом, напомнил Путин, является экологическое благополучие и качества жизни граждан России. Вместе с тем у страны есть потенциал для развития зеленой энергетики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram