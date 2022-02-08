ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия завоевала десятую медаль на Олимпиаде в Пекине

17:39
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Бронза у саночницы Татьяны Ивановой

На Олимпийских играх в Пекине российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду, показав результат 3 минуты 54,507 секунды.
Западные СМИ негодуют из-за успеха россиян на Олимпиаде

Золото выиграла немка Натали Гайзенбергер, она стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Второе место заняла еще одна представительница Германии Анна Беррейтер.

Это первая в истории ОИ медаль России в личном старте в женских санях. В Сочи в 2014 году Иванова взяла серебро в составе эстафеты.

Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. У России пока 10 медалей - 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Россиянка Татьяна Иванова
Россиянка Татьяна Иванова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.