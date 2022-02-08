Россия завоевала десятую медаль на Олимпиаде в Пекине

Бронза у саночницы Татьяны Ивановой

На Олимпийских играх в Пекине российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду, показав результат 3 минуты 54,507 секунды.

Золото выиграла немка Натали Гайзенбергер, она стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Второе место заняла еще одна представительница Германии Анна Беррейтер.

Это первая в истории ОИ медаль России в личном старте в женских санях. В Сочи в 2014 году Иванова взяла серебро в составе эстафеты.

Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. У России пока 10 медалей - 2 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых.

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