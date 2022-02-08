Зеленский ответил Путину на слова "терпи, моя красавица"

Терпение - это мудрость, считает президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обращенные к ними слова российского лидера Владимира Путина "терпи, моя красавица". Так глава российского государства отреагировал на то, что Зеленскому не нравится ни один пункт Минских соглашений.

"Украина - очень терпеливая, потому что терпение - это мудрость, это важно и для Европы, и для россиян", - сказал Зеленский на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

При этом Зеленский согласился с тем, что Украина - "красавица".

"Но насчет моя - это уже перебор", - добавил он (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил высказывание Путина заимствованием из русского фольклора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram