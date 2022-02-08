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Зеленский ответил Путину на слова "терпи, моя красавица"

17:54
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Терпение - это мудрость, считает президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обращенные к ними слова российского лидера Владимира Путина "терпи, моя красавица". Так глава российского государства отреагировал на то, что Зеленскому не нравится ни один пункт Минских соглашений.
Зеленский сообщил, что ожидает встречи "нормандской четверки"

"Украина - очень терпеливая, потому что терпение - это мудрость, это важно и для Европы, и для россиян", - сказал Зеленский на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

При этом Зеленский согласился с тем, что Украина - "красавица".

"Но насчет моя - это уже перебор", - добавил он (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил высказывание Путина заимствованием из русского фольклора.

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