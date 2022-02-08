ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа средняя цена ПЦР-теста в России

18:22
  • вторник
  • 08 февраля 2022

ФАС провела проверку

Федеральная антимонопольная служба сообщила по итогам проведенной проверки, что в России средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус составляет 1345,55 рубля.
QR-код можно будет получить по тесту на антитела с 21 февраля

"Рассчитана цена с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в зависимости от региона стоимость стандартной услуги составляет от 440 рублей до 3483 рублей.

Ранее руководитель исполкома Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Росздравнадзору разобраться с необоснованным ростом стоимости ПЦР-тестов в отдельных регионах, а затем установить максимально допустимые цены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.