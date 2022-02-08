Названа средняя цена ПЦР-теста в России

ФАС провела проверку

Федеральная антимонопольная служба сообщила по итогам проведенной проверки, что в России средняя стоимость ПЦР-теста на коронавирус составляет 1345,55 рубля.

"Рассчитана цена с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в зависимости от региона стоимость стандартной услуги составляет от 440 рублей до 3483 рублей.

Ранее руководитель исполкома Общероссийского Народного фронта Михаил Кузнецов попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Росздравнадзору разобраться с необоснованным ростом стоимости ПЦР-тестов в отдельных регионах, а затем установить максимально допустимые цены.

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