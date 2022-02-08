Гинцбург назвал условие окончания пандемии

Победа над вирусом напрямую связана с вакцинацией

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью Anadolu об условиях окончания пандемии коронавирусной инфекции.

"Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок - не более семи месяцев", - отметил специалист.

Он уточнил, что для достижения этой цели необходимо в первую очередь создать достаточный запас вакцин и обеспечить препаратами страны, которые сами их не производят.

По словам Гинцбурга, Россия может в значительно степени удовлетворить потребность Африки и Юго-Восточной Азии.

За все время пандемии в России зарегистрировано 13 147 666 случаев COVID-19. Скончался 336721 пациент.

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