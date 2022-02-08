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В ЛНР предотвратили артиллерийский удар ВСУ

19:10
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Народная милиция республики перехватила беспилотник

Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил во вторник, что Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ, который был запущен в районе населенного пункта Попасная.
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"Противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата "ЛЕЛЕКА-100", способного передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации", - уведомил Филипоненко (цитата по РИА "Новости").

По его словам, было зафиксировано выдвижение дежурных артиллерийских средств 24-й бригады украинских силовиков на огневые позиции.

В итоге бойцам ЛНР удалось посадить беспилотник в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое. Таким образом, угроза артиллерийского удара была нейтрализована.

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