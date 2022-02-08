В ЛНР предотвратили артиллерийский удар ВСУ

Народная милиция республики перехватила беспилотник

Официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил во вторник, что Народная милиция ЛНР перехватила беспилотник ВСУ, который был запущен в районе населенного пункта Попасная.

"Противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата "ЛЕЛЕКА-100", способного передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации", - уведомил Филипоненко (цитата по РИА "Новости").

По его словам, было зафиксировано выдвижение дежурных артиллерийских средств 24-й бригады украинских силовиков на огневые позиции.

В итоге бойцам ЛНР удалось посадить беспилотник в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое. Таким образом, угроза артиллерийского удара была нейтрализована.

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