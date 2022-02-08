Макрон назвал путь к миру на Украине

Это Минские соглашения

Альтернативы Минским соглашениям для урегулирования кризиса на Украине не существует. Об этом Эммануэль Макрон заявил уже в Киеве после переговоров с Владимиром Зеленским. По словам французского лидера, его украинский коллега подтвердил желание исполнять эти договорённости. Президент Пятой республики теперь продолжит переговорный марафон в Берлине. Там соберутся руководители стран "Веймарского треугольника". В их числе - канцлер ФРГ Шольц, который в преддверии встречи обсудил ключевые темы повестки дня с Джо Байденом в Вашингтоне.

Визиту французского президента на Украину в Киеве явно придавали особое значение. Местные телеканалы в прямом эфире показывали даже выезд его кортежа с территории аэропорта. Эксперты двое суток рассуждали, каковы будут итоги предстоящих переговоров. А в украинском МИДе с нетерпением ожидали, что же Макрон привезёт из Москвы.

"Мы с нетерпением ждём сигналов, которые привезёт господин Макрон из Москвы. Мы открыты к диалогу, мы конструктивны и ищем дипломатические решения", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В этот раз, вероятно, помня недавний казус с Эрдоганом, которого Зеленский попросту забыл встретить, украинский лидер появился на пороге Мариинского дворца, едва показался кортеж. Так что с точки зрения протокола хотя бы в этот раз Киев не сел в лужу.

Сами переговоры на фоне московской встречи были почти стремительными. Спустя всего лишь час Макрон и Зеленский уже вышли к журналистам, подтвердив желание вдохнуть новую жизнь в нормандский формат. Французский лидер ещё раз напомнил о выполнении Минских соглашений.

"Франция и Германия будут продолжать играть роль посредника, чтобы урегулировать конфликт. Мы хотим продолжить дискуссии в формате нормандской четверки на уровне лидеров. И вы сегодня подтвердили, что тоже готовы идти по пути выполнения этих договоренностей. И мне кажется сейчас - только этот путь может привести к миру. Минские соглашения являются лучшей защитой территориальной целостности Украины", - заявил Макрон.

Впрочем, Киев на деле выполнять Минские соглашения не желает. И об этом прямо говорит и министр иностранных дел Кулеба. И секретарь СНБО Данилов. Да и сам украинский гарант неоднократно подчеркивал, что ему не нравится ни один из пунктов этого документа. Эти слова накануне метко прокомментировал Путин, используя народную поговорку. А Зеленский, явно обидевшись, сегодня попытался ответить. Получилось, правда, не очень.

То, что говорит Зеленский, выглядит как минимум глупо. Как, впрочем, и его действия. Накануне он, например, отменил встречу с главой МИДа Германии. Причина, по версии украинских СМИ, отказ Берлина поставлять Киеву оружие. А CNN называет в качестве предлога: Бербок не пожелала обсуждать "Северный поток -2". По официальной же версии, украинский президент якобы очень занят.

"Сейчас Киев превратился в мировой дипломатический центр. Большое количество иностранных гостей посещают Украину, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ. Параллельно происходит много телефонных разговоров и других контактов. Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график", - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

В итоге Анналена Бербок отправилась на юго-восток Украины. Туда же сейчас эшелонами везут оружие, в том числе то, которое Киев получает от западных партнеров и США. Причем, украинские власти уже просят американцев разместить под Харьковом элементы противоракетной обороны. В Вашингтоне данный факт не подтверждают, но и не опровергают.

"Я не могу говорить о шагах, которые не были объявлены. Шагах, которые являются гипотетическими и могут не иметь места", - сказал пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

То есть такой вопрос в Вашингтоне, пусть даже гипотетически, но все-таки прорабатывается. Как и санкции против "Северного потока-2", о чем Байден еще раз заявил после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Американский истеблишмент мечтает, что после этого европейцы дружно обратятся за помощью к США. Байден в очередной раз заверил: Америка готова компенсировать странам ЕС объём топлива, который они закупают у России. Однако в Берлине в этом явно сомневаются. И единого вопроса по поводу газопровода -у Германии и США, как не было, так и нет.

- Можете ли вы сегодня дать обещание отключить "Северный поток-2". Вы не упомянули об этом?

- Как я уже сказал, мы будем действовать сообща. Мы абсолютно едины и будем шагать в ногу. Россия должна понимать, что последствия для неё будут очень тяжёлые.

При этом ситуацию продолжают нагнетать, рисуя все новые карты российского вторжения. Масла в огонь подливают и официальные лица. Тот же Байден посоветовал теперь уже всем американцам, которые сейчас находятся в Киеве или других городах, скорее собирать чемоданы. А в посольстве США не исключили своего переезда ближе к западным границам Украины.

Александр Панюшкин, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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