Собянин рассказал о развитии территории МГТУ имени Баумана

Реализуется проект развития кампуса университета

Работы по развитию территории МГТУ имени Баумана завершатся в течение года-двух. Здесь возведут большой студенческий городок - кампус, сообщает "ТВ Центр".

Площади одного из старейших вузов страны увеличатся в полтора раза. Некоторые здания уже стали историческими памятниками - их отреставрируют. Рядом - на берегу Яузы - построят общежития для двух тысяч 300 студентов. В корпусах разместят многофункциональный образовательно-досуговый центр, мультимедийные пространства, спортивную и социальную инфраструктуру.

"По поручению президента в Москве развиваются кампусы ведущих вузов, университетов. Один из крупнейших таких проектов - это МГТУ имени Баумана. Совместно с правительством Российской Федерации здесь реализуется крупнейший за последние годы проект развития кампуса университета - около 170 тысяч квадратных метров новых площадей. По сути дела, Бауманка переживает второе рождение", - рассказал Собянин.

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