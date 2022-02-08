Комплексное лечение: когда нужно начинать противовирусную терапию

Важно вовремя начать прием медикаментов

Принимать противовирусные препараты необходимо при первых же признаках простуды, а также при бессимптомном и лёгком течении коронавирусной инфекции. Это рекомендация Минздрава. Принцип простой: чем раньше начать терапию, тем эффективнее она окажется, и сведёт к минимуму риск развития осложнений. Врачи упирают на комплексное лечение, направленное на борьбу с целым спектром вирусов.

Малейшие симптомы ОРВИ способны нарушить привычный ритм жизни. А в реалиях пандемии коронавируса – и вовсе быть первыми сигналами заболевания. Штамм "омикрон" распространяется стремительно, и вызывает симптомы, схожие с ОРВИ и гриппом. Поэтому важно вовремя начать комплексное лечение. Арбидол и его активное действующее вещество Умифеновир - то, что нужно.

"У препарата "Умифеновир" в основе механизма действия лежит то, что он связывает поверхностные белки вируса. Связывая поверхностные белки вируса при коронавирусной инфекции – это s-шипиковые белки. При гриппе – это гемоглютенины, он препятствует проникновению вируса в клетку. Если вирус не проникает в клетку, соответственно, не возникает заболевание. Он интересен как на этапе профилактики, так и на этапе лечения", - пояснил заведующий научно-образовательным отделом МРНЦ, завкафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения ИАТЭ НИЯУ МИФИ Владимир Петров.

Врачи рекомендуют начинать противовирусную терапию ещё до получения результатов ПЦР-теста. "Очень важное внимание уделяется противовирусной терапии, которая может назначаться, в принципе, сегодня уже самостоятельно. Независимо от дальнейших полученных результатов, какой это возбудитель, начинать лечение, и, в первую очередь, препаратом "Умифеновир". Мы должны предупредить ещё раз, и Минздрав об этом предупреждает: не надо использовать антибиотики самостоятельно", - отметил Владимир Петров.

Важно внимательно изучить инструкцию и строго ей следовать. Не бросать приём при первых улучшениях. Потому что симптомы могут исчезнуть, а вирус – остаться в организме.

Александра Панина, Константин Степанов-Молодов и Дмитрий Власов, "ТВ Центр".

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