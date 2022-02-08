Более 33 тысяч птиц погибли при пожаре в Пермском крае

Возгорание произошло на птицефабрике
На птицефабрике в Кунгурском районе Пермского края произошел крупный пожар, обрушилась кровля. Об этом во вторник пишет РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
"В результате пожара на птицефабрике в населенном пункте Комсомольский произошло обрушение кровли здания на площади 1700 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, согласно предварительной оценке, погибли более 33 тысяч птиц.
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