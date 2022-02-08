США объяснили, зачем перебрасывают войска в Европу

Вашингтон всюду видит "российскую агрессию"
Генерал-лейтенант американских Сухопутных войск Майкл Курилла объяснил переброску сил США в Европу.
"Наша миссия там заключается в том, чтобы обнадеживать наших союзников по НАТО и сдерживать российскую агрессию против наших союзников", - цитирует генерала ТАСС.
Он добавил, что очень обеспокоен возможным "российским вторжением на Украину".
Вместе с тем ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отмечал, что конкретных угроз восточному флангу НАТО, исходящих напрямую от России, в Вашингтоне не видят.
Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram