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США объяснили, зачем перебрасывают войска в Европу

19:39
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Вашингтон всюду видит "российскую агрессию"

Генерал-лейтенант американских Сухопутных войск Майкл Курилла объяснил переброску сил США в Европу.
Армию США предупредили о разгроме в случае войны с Россией

"Наша миссия там заключается в том, чтобы обнадеживать наших союзников по НАТО и сдерживать российскую агрессию против наших союзников", - цитирует генерала ТАСС.

Он добавил, что очень обеспокоен возможным "российским вторжением на Украину".

Вместе с тем ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отмечал, что конкретных угроз восточному флангу НАТО, исходящих напрямую от России, в Вашингтоне не видят.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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