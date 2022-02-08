Лавров подчеркнул роль культурной дипломатии

В пример министр привел творчество Чайковского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил обращение коллегам по случаю Дня дипломатического работника. Зачитано оно было на концерте в Московской консерватории.

"Трудно переоценить роль культурной дипломатии в формировании положительной, объединительной межгосударственной повестки дня, упрочения дружбы, доверия и взаимопонимания между народами", - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Лавров при этом назвал символичным, что вечер посвящен творчеству Петра Чайковского, наследие которого принадлежит не только России, но и всему миру.

Как отметил ведущий концерта Денис фон Мекк, Чайковского вполне можно назвать представителем культурной дипломатии. Его музыка звучит на концертных площадках по всему миру.

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Пекине.

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