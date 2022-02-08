Россия выиграла три медали в четвертый день Олимпиады

Все они бронзовые

В Пекине завершился четвертый день зимних Олимпийских игр. Сборная России уверенно удерживает первое место по общему количеству медалей. В нашем активе уже 10 наград различного достоинства.

Сегодня копилка пополнилась ещё тремя бронзовыми медалями. Саночница Татьяна Иванова пришла третьей в личных соревнованиях и стала первой в истории россиянкой-призером в этом виде спорта, сообщает "ТВ Центр".

Ещё одну бронзу завоевал Александр Терентьев в лыжном спринте. В финальном забеге он уступил норвежцу Йоханнесу Клэбо, который пришёл первым, всего полторы секунды. Третью бронзовую медаль принёс нашей сборной сноубордист Виктор Уайлд - в параллельном гигантском слаломе.

И сегодня же 35-летний Уайлд, двукратный чемпион Сочи, объявил о завершении карьеры. Последними станут эти зимние Игры и для ещё одного двукратного олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Об этом он сообщил журналистам после того, как не смог выйти в финал спринта.

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