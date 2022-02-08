Страны ЕС выступили против отключения России от Swift

В этом вопросе Евросоюз расходится с США

Как пишет во вторник со ссылкой на неназванные источники агентство Bloomberg, страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае "агрессии" против Украины.

Также журналистам стало известно, что страны Европы, прежде всего Германия, выступают за исключение из-под ограничений работающих с энергетическим сектором банков.

Уточняется, что обсуждение санкций ведется в строгом секрете. Наиболее активно вовлечены в процесс Германия, Италия и Франция.

Ранее стало известно, что для согласования возможных санкций на этой неделе в Европу отправилась делегация США.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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