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Страны ЕС выступили против отключения России от Swift

20:41
  • вторник
  • 08 февраля 2022

В этом вопросе Евросоюз расходится с США

Как пишет во вторник со ссылкой на неназванные источники агентство Bloomberg, страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае "агрессии" против Украины.
МИД предупредил Запад о неминуемых последствиях санкций

Также журналистам стало известно, что страны Европы, прежде всего Германия, выступают за исключение из-под ограничений работающих с энергетическим сектором банков.

Уточняется, что обсуждение санкций ведется в строгом секрете. Наиболее активно вовлечены в процесс Германия, Италия и Франция.

Ранее стало известно, что для согласования возможных санкций на этой неделе в Европу отправилась делегация США.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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