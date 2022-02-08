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Россияне открыли более 12 миллионов криптовалютных кошельков

21:03
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Россия занимает третье место в мире по объему майнинговых мощностей

Как говорится в Концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют, за последние годы наблюдается существенный рост объемов вкладываемых в криптовалюты денежных средств граждан России.

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"По экспертным оценкам, гражданами Российской Федерации открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 2 трлн рублей", - цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что Россия занимает третье место в мире по объему майнинговых мощностей.

Ранее Центробанк и Министерство финансов разошлись во мнениях относительно правового статуса рынка криптовалют в России. ЦБ выступил за запрет на выпуск, майнинг и обращение, в Минфине же предлагают провести идентификацию владельцев криптокошельков, осуществлять операции с такими активами через банки, разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

В Госдуме предложили обдумать введение налога на криптовалюту.

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