ЕС опасается альянса России и Китая

В Европе не верят, что Россия может полностью отрезать поставки газа

Глава евродиломатии Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции в США, что Россия и КНР могут создать мощный альянс.

"Сейчас, в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами, такими как Россия и Китай", - отметил он (цитата по ТАСС).

Как уточнил Боррель, ЕС не верит, что Россия может полностью отрезать поставки газа, но не исключает их сокращения в случае введения санкций против Москвы.

"Это правда, что мы очень зависим от российского газа. Россия сделала больше для обеспечения своей устойчивости к санкциям, чем Евросоюз для создания стратегических запасов газа", - добавил представитель ЕС.

Евросоюз не считает, что Россия хочет захватить Украину, продолжил Боррель. "Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление", - сказал дипломат.

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