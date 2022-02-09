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Посольство России указало на однобокость восприятия США неделимой безопасности

08:38
  • среда
  • 09 февраля 2022

В дипмиссии отметили лицемерие Вашингтона

Российская сторона приветствует готовность американских коллег к обсуждению принципа неделимой безопасности, однако отмечает их однобокий подход. Об этом в среду, 9 февраля, рассказали в посольстве России в США.
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В дипмиссии положительно оценили заявления первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман 8 февраля на инаугурационной неформальной встрече высокого уровня "Возобновленный диалог ОБСЕ по европейской безопасности", а также то, что в Вашингтоне наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности — центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе.

Однако Соединенные Штаты по-прежнему однобоко интерпретируют данную концепцию: фокусируются на праве стран свободно выбирать военные союзы, игнорируя сопровождающее его обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств, подчеркнули в посольстве. Там указали, что в США "лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциональную угрозу".

Дипломаты порекомендовали американским коллегам еще раз внимательно ознакомиться с переданным им 28 января посланием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где подробно объясняется неразрывная связь указанных прав и обязательств, зафиксированных в Стамбульской и Астанинской декларациях ОБСЕ, сообщается в Facebook посольства.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что предложения Москвы по гарантиям безопасности содержат три ключевых пункта, касающиеся недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения альянсом ударных систем и вооружений на российских границах и возврата военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

Однако в Североатлантическом альянсе и США проигнорировали главные озабоченности Москвы, отметил российский лидер.

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