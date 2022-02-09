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Лидеры ФРГ, Франции и Польши отметили необходимость регулярного пересмотра стратегий НАТО

08:59
  • среда
  • 09 февраля 2022

Шольц, Макрон и Дуда заявили о намерении продолжить консультации с партнерами

Германия, Франция и Польша призывают Россию начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе и тем самым поспособствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех европейских государств, принятом по итогам их переговоров в формате так называемого Веймарского треугольника в Берлине.
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Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда подтвердили приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности. Они напомнили, что Берлин, Париж и Варшава придерживаются принципов, закрепленных в различных документах ОБСЕ. Государства пообещали, что будут и впредь тесно согласовывать свои действия с партнерами в ЕС и союзниками в НАТО с целью обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве.

Вместе с тем лидеры трех стран выразили общее мнение, что Североатлантический альянс должен постоянно пересматривать стратегию обороны и сдерживания, быть готовым скорректировать ее при необходимости, в свете ухудшения ситуации с безопасностью. Это относится и к инициативе Enhanced Forward Presence ("усиленное присутствие на переднем крае").

Шольц, Макрон и Дуда призвали Россию способствовать разрядке ситуации на украинской границе и начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе. Политики выразили готовность "к конструктивному участию в предметных и ориентированных на результат переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес".

Кроме того, лидеры Германии, Франции и Польши заявили, что "любая новая военная агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену", сообщает ТАСС.

7 февраля российский лидер Владимир Путин принял Эмманюэля Макрона в Кремле. После переговоров президент Франции заявил, что сторонам "было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности", причем "эта цель достигнута". Перед началом переговоров президент Франции отмечал, что сейчас диалог с Россией актуален как никогда и только через этот диалог можно обеспечить безопасность и стабильность в Европе.

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