Постпред России в ЕС назвал срок решения по сертификации "Северного потока - 2"

В этом вопросе "проявляются геополитические моменты"

Итогового решения компетентных органов Евросоюза по сертификации российского газопровода "Северный поток — 2" следует ожидать, по всей вероятности, не ранее июля. Такое мнение в среду, 9 февраля, высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломат указал, что в вопросе сертификации "вновь и вновь проявляются геополитические моменты". Требование европейского регулятора к зарегистрированному в Швейцарии оператору трубопровода Nord Stream 2 создавать "дочку" в Германии, чтобы пройти сертификацию в этой стране, Чижов назвал формальным предлогом для затягивания процесса. Постпред России заявил, что "для Евросоюза Швейцария – страна недостаточно европейская".

После завершения всех необходимых процедур должен возобновиться процесс сертификации германским регулятором. По регламенту он обязан вынести свое решение скоро. Однако Чижов заявил, что не сомневается — срок рассмотрения этого дела в Еврокомиссии будет в ручном режиме расширен до максимально возможного, то есть до четырех месяцев.

Соответственно, ожидать решение по сертификации "Северного потока — 2" следует не ранее июля, считает дипломат. При этом шансы на успешное завершение этого процесса он оценил как "большие", сообщает РИА Новости.

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG ранее учредил на территории Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH — это требование было выдвинуто европейским регулятором для продолжения процедуры сертификации трубопровода.

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