ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Постпред России в ЕС назвал срок решения по сертификации "Северного потока - 2"

08:16
  • среда
  • 09 февраля 2022

В этом вопросе "проявляются геополитические моменты"

Итогового решения компетентных органов Евросоюза по сертификации российского газопровода "Северный поток — 2" следует ожидать, по всей вероятности, не ранее июля. Такое мнение в среду, 9 февраля, высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Байден пообещал остановить "Северный поток - 2" в случае нападения России на Украину

Дипломат указал, что в вопросе сертификации "вновь и вновь проявляются геополитические моменты". Требование европейского регулятора к зарегистрированному в Швейцарии оператору трубопровода Nord Stream 2 создавать "дочку" в Германии, чтобы пройти сертификацию в этой стране, Чижов назвал формальным предлогом для затягивания процесса. Постпред России заявил, что "для Евросоюза Швейцария – страна недостаточно европейская".

После завершения всех необходимых процедур должен возобновиться процесс сертификации германским регулятором. По регламенту он обязан вынести свое решение скоро. Однако Чижов заявил, что не сомневается — срок рассмотрения этого дела в Еврокомиссии будет в ручном режиме расширен до максимально возможного, то есть до четырех месяцев.

Соответственно, ожидать решение по сертификации "Северного потока — 2" следует не ранее июля, считает дипломат. При этом шансы на успешное завершение этого процесса он оценил как "большие", сообщает РИА Новости.

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG ранее учредил на территории Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH — это требование было выдвинуто европейским регулятором для продолжения процедуры сертификации трубопровода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
"Северный поток - 2"
"Северный поток - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.