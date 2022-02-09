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В Думе предложили ввести льготу для наследников-пенсионеров

09:20
  • среда
  • 09 февраля 2022

Эту категорию граждан могут освободить от уплаты госпошлины

В России следует освободить от обязанности уплачивать госпошлину при вступлении в наследство граждан, являющихся пенсионерами. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Василий Власов.
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В письме министру труда и социальной защиты Антону Котякову парламентарий напомнил, что наследники первой очереди — дети, супруги и родители наследодателя — обязаны уплатить пошлину в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества. Закон освобождает от этой обязанности несовершеннолетних, героев СССР и России, ветеранов Великой Отечественной войны.

Однако наследники-пенсионеры такой льготы не имеют, хотя ее размер может составлять для них существенную сумму, соразмерную ежемесячной пенсии или превышающую ее, отметил депутат.

В связи с этим Власов предложил рассмотреть вопрос о возможности включения граждан, получающих пенсию по старости, в перечень освобожденных от уплаты пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство в случае, если в наследственном деле они выступают в качестве наследника первой очереди, сообщает RT.

Ранее коллега Власова депутат Иван Сухарев предложил расширить перечень оснований для получения налогового вычета за занятия фитнесом. Парламентарий выступил за предоставление этой льготы россиянам, которые оплачивают занятия физкультурой своим родителям-пенсионерам.

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