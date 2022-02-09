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Зеленский обиделся на фразу Путина о "красавице"

08:29
  • среда
  • 09 февраля 2022

Украинский лидер прокомментировала каждое слово афоризма

Владимир Зеленский согласен, что Украина – красавица. Но вот употребление президентом России Владимиром Путиным по отношению к Незалежной местоимения "моя" украинскому лидеру категорически не нравится.

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"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу "моя" — это уже перебор", — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

Прокомментировал украинский президент и вторую часть афоризма. По мнению Зеленского, терпение, которым приходится запасаться красавице – это признак мудрости: Украина, по его словам, не отвечает на провокации, а ведет себя достойно.

Президент России Владимир Путин накануне, после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, прокомментировал одно из высказываний Зеленского: тот ранее заявил, что ему не нравится ни один из пунктов Минских соглашений. Российский лидер сделал отсылку к известной поговорке: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".

Макрон в Москве пообещал Путину разъяснить властям в Киеве необходимость выполнения договоренностей. Однако Зеленский на пресс-конференции с французским лидером о минских соглашениях даже не упомянул, пишут "Известия".

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