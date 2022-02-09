"Не мог иначе": почему Порошенко отказался от политического убежища в России

Порошенко обязан был отреагировать резко на заявление Путина

Владимир Путин рассказал, что предлагал Петру Порошенко политическое убежище в то время, когда тот занимал пост президента Украины, в случае, если у него возникнут какие-то сложности в будущем. Заявление российского лидера возмутило бывшего украинского президента. По его словам, он разберется без заботы Москвы.

Что так возмутило бывшего президента Украины – в эфире программы "События. 25-й час" рассказал эксперт Ростислав Ищенко.

"Петр Порошенко остается в большой политике. И неизвестно, в каком ранге ему лучше – в ранге президента или главного оппозиционера. Потому что Зеленский себя очень плохо чувствует. Кстати, Порошенко последние пару лет в ранге президента тоже себя не очень хорошо чувствовал, а сейчас явно похорошел. Поэтому пока что он достаточно серьезный политик на Украине. И если после Зеленского будет президент, то почему бы не Порошенко. Но понятное дело, на такое заявление Путина он должен был отреагировать резко-негативно. России комфортно иметь у себя вражеского президента, пусть даже бывшего, который много интересного может рассказать. Почему бы не предоставить ему политическое убежище. А вот Порошенко это не комфортно слышать. Поэтому он должен был отреагировать резко, и он так и сделал", - заявил Ищенко.

Эксперт также прокомментировал слухи о подготовке России к нападению на Украину. По его мнению, военный психоз накачивают американские и отчасти европейские СМИ. Делают они в это интересах США. Вашингтон приготовил все к войне еще в ноябре-декабре, поэтому американцы каждый месяц говорят, что именно сейчас Россия должна напасть, уверен Ищенко. Он полагает, что США нужна война России и Украины, чтобы окончательно разорвать связи Москвы с Европой.

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