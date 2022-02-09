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В Европе испугались "возмездия" со стороны России

08:56
  • среда
  • 09 февраля 2022

Эксперты обсуждают появление МиГ-31 в Калининграде

Угроза возмездия со стороны России нависла над Европой: пока американские военные высаживаются в Польше, Россия перебрасывает МиГ-31 с ракетами, "очень похожими на "Кинжал", в Калиниградскую область, пишет журнал Forbes.

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Эксперт издания прокомментировал появившееся в сети видео  предполагаемой посадки МиГ-31К на авиабазе под Калининградом. Автор статьи поясняет: "Кинжалы" с берегов Балтийского моря за семь-десять минут долетят до большинства западноевропейских столиц. Как утверждает эксперт издания, их мощность в случае оснащения ядерным зарядом в десятки раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Автор статьи полагает, что размещение в Калининградской области МиГ-31К – это целенаправленное предупреждение НАТО. Он напоминает, что дальность действия ракеты Х-47 "Кинжал" - две тысячи километров. Она развивает скорость в десять раз больше скорости звука и не оставляет системам ПВО времени для реагирования, подчеркивает издание.

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