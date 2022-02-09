Медик объяснил, можно ли отличить насморк при ОРВИ от COVID-19

Если насморк является проявлением коронавируса, человек опасен для окружающих

Насморк является одним из наиболее частых проявлений коронавирусной инфекции в случае заражения штаммом "омикрон". О том, можно ли отличить выделения из носа при "омикроне" от другой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), рассказал отоларинголог Иван Лесков.

По словам медика, при COVID-19 насморк ничем не отличается от "нековидного". У человека появляется заложенность носа, возникают сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа — начинаются как водянистые, потом идут слизистые, а потом даже могут перейти в гнойные. Все это может быть проявлением COVID-19.

Лесков подчеркнул, что "омикрон" очень сильно отличается от "дельты", которую можно было опознать по исчезновению обоняния. В данном случае этого не происходит, потому что "омикрон" более лояльный к человеку вирус, который не оказывает такого жесткого влияния на обонятельный эпителий, точнее, на поддерживающие клетки.

Если появился насморк, врач посоветовал перестраховаться и обратиться за медицинской помощью. Если выделения из носа окажутся симптомом омикрон-штамма, пациент опасен для окружающих, предупредил Иван Лесков, особенно в первые два-три дня. Затем опасность снижается, человек перестает быть заразным примерно через пять-десять дней.

Даже при уверенности в том, что насморк – проявление простуды, и не хотите обращаться к врачу, не помешает хотя бы сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, посоветовал отоларинголог в интервью радио Sputnik.

Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал, что проявления коронавируса за время пандемии серьезно изменились. Вначале это была тяжелая пневмония, затем – кишечная форма. Теперь же все больше пациентов, особенно повторно заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, говорят о синдроме хронической усталости.

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