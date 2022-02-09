СМИ: задержка награждения российских фигуристов на ОИ связана с допинг-тестами

Россияне выиграли командный турнир 7 февраля

Задержка с церемонией награждения фигуристов, завоевавших награды XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в командном турнире, связана с антидопинговыми тестами. Об этом в среду, 9 февраля, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По сведениям Inside the Games, проблема связана с антидопинговым тестом, который сдал один из спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. Источники утверждают, что в ситуацию вовлечен Олимпийский комитет России и представители международных антидопинговых организаций.

Другие подробности не приводятся. Официальные комментарии относительно связи награждения фигуристов с вопросами допинг-контроля не поступали.

7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпиады. Эта медаль стала вторым золотом в активе россиян на Играх в Пекине. Церемонию награждения не провели до сих пор. Перенос церемонии сначала на один день, затем — на неопределенное время объясняли необходимостью юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заверил в стараниях МОК как можно быстрее разрешить ситуацию, однако "юридические нюансы иногда тянутся". Конкретную дату награждения Адамс так и не назвал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram