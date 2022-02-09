Собянин рассказал о планах благоустройства в Северном округе

Запланированы четыре крупных проекта

В 2022 году в Москве планируется реализовать ряд крупных проектов по благоустройству, также дальнейшее развитие получит программа "Мой район". Об этом в среду, 9 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Северном административном округе Москвы на 2022 года запланированы четыре больших проекта. В Левобережном районе будет благоустроена Набережная канала имени Москвы с прилегающими территориями. Общая площадь благоустройства составит 13,7 га. У воды появится комфортная зона отдыха, на прилегающей территории тоже будет где прогуляться и передохнуть в тени деревьев. Для любителей спорта организуют площадки для воркаута и пляжного баскетбола на соседних пустующих территориях.

Еще один проект будет реализован в Синявинском сквере в Молжаниновском районе. Пустырь с пожарными прудами преобразится, здесь появятся современные спортивные площадки, площадки для пикника, зоны отдыха с шезлонгами, площадка для выгула домашних питомцев с современными элементами для дрессировки. В сквере будут высажены деревья и кустарники, проложены дорожки с фонарями.

Спортивный городок "Бригантина" на Коптевском бульваре будет обновлен и благоустроен, там можно будет не только позаниматься спортом, но и просто отдохнуть, пообщаться на свежем воздухе.

Еще один крупный проект будет реализован в Тимирязевском районе — сквер вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы с прилегающими территориями. Здесь появится комфортная пешеходная зона для прогулок и отдыха жителей, каток с искусственным льдом и прокатом коньков, памп-трек и другие спортивные площадки. Для ребятишек разных возрастов будут созданы новые и отремонтированы существующие детей площадки. Также появится площадка для выгула собак.

Программа благоустройства Северного округа включает также благоустройство 20 школьных территорий, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве благоустроят более 2 тысяч дворов. Кроме того, планируется отремонтировать 12 тысяч подъездов, сделать капремонт 1743 домов, заменить более 2,2 тысячи лифтов, установить 36 тысяч опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram