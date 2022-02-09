Ефимов: малый бизнес выкупил у города без торгов на треть больше помещений в 2021 году

Рост связан с улучшением экономической ситуации

Представители малого и среднего бизнеса в прошлом году выкупили у города без торгов по преимущественному праву 469 объектов нежилой недвижимости. Это на 36% больше, чем годом ранее – тогда было заключено 344 договора купли-продажи.

Как рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов, всего за 10 лет малый бизнес выкупил у города 7505 арендуемых объектов на сумму 157,78 млрд рублей.

Рост связан с улучшением экономической ситуации в столице после ограничений 2020 года. Существенное влияние оказали и изменения в городском законодательстве, которые в сентябре 2021 года внес мэр Москвы. Его решением для субъектов МСП на два года увеличили период рассрочки при выкупе помещений - с пяти до семи лет.

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