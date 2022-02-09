ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ефимов: малый бизнес выкупил у города без торгов на треть больше помещений в 2021 году

09:36
  • среда
  • 09 февраля 2022

Рост связан с улучшением экономической ситуации

Представители малого и среднего бизнеса в прошлом году выкупили у города без торгов по преимущественному праву 469 объектов нежилой недвижимости. Это на 36% больше, чем годом ранее – тогда было заключено 344 договора купли-продажи.

Как рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов, всего за 10 лет малый бизнес выкупил у города 7505 арендуемых объектов на сумму 157,78 млрд рублей.

Рост связан с улучшением экономической ситуации в столице после ограничений 2020 года. Существенное влияние оказали и изменения в городском законодательстве, которые в сентябре 2021 года внес мэр Москвы. Его решением для субъектов МСП на два года увеличили период рассрочки при выкупе помещений - с пяти до семи лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Москва-Сити
Москва-Сити
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.