ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

RT DE подала в суд на власти Германии

09:45
  • среда
  • 09 февраля 2022

Компания требует снять запрет на вещание на территории ФРГ

Административный суд Берлина рассмотрит иск с требованием отменить запрет на вещание канала RT DE в Германии. Иск подан компанией RT DE Productions.

Россия запретит въезд в страну причастным к запрету вещания RT DE в Германии
Москва вводит встречные меры после запрета вещания RT в Германии

"RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить неправомерное решение немецкого регулятора MABB, который запретил вещание канала RT DE в Германии", - сообщается в телеграм-канале RT.

Представитель компании подчеркнул, что RT DE Productions предоставляет услуги АНО "ТВ-Новости" исключительно как производитель контента. Немецкий медиарегулятор проигнорировал тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется из Москвы.

О решении комиссии по надзору за СМИ стало известно 2 февраля. MABB запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Российская телекомпания заявила, что лицензия получена в Сербии, что дает ей право вещать во всех странах-членах медиасоюза – но в Берлине это не приняли во внимание. Москва в качестве ответной меры закрыла корпункт Deutsche Welle и аннулировала аккредитацию его сотрудников, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Телеканал RT
Телеканал RT
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.