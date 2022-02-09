RT DE подала в суд на власти Германии

Компания требует снять запрет на вещание на территории ФРГ

Административный суд Берлина рассмотрит иск с требованием отменить запрет на вещание канала RT DE в Германии. Иск подан компанией RT DE Productions.

"RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить неправомерное решение немецкого регулятора MABB, который запретил вещание канала RT DE в Германии", - сообщается в телеграм-канале RT.

Представитель компании подчеркнул, что RT DE Productions предоставляет услуги АНО "ТВ-Новости" исключительно как производитель контента. Немецкий медиарегулятор проигнорировал тот факт, что в действительности вещание этого канала осуществляется из Москвы.

О решении комиссии по надзору за СМИ стало известно 2 февраля. MABB запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Российская телекомпания заявила, что лицензия получена в Сербии, что дает ей право вещать во всех странах-членах медиасоюза – но в Берлине это не приняли во внимание. Москва в качестве ответной меры закрыла корпункт Deutsche Welle и аннулировала аккредитацию его сотрудников, передает ТАСС.

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