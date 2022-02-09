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Кассир погиб при нападении на магазин в Подмосковье

09:52
  • среда
  • 09 февраля 2022

Преступники уже задержаны

Несколько неизвестных в масках совершили нападение на магазин в Подмосковье. По предварительным данным, в результате нападения один человек погиб.

Нападение произошло в селе Новопетровское в ночь на среду, передает ТАСС. Несколько неизвестных с битами ворвались в магазин и начали избивать сотрудников. В результате одна сотрудница от полученных травм скончалась, еще двое госпитализированы.

По данным телеграм-канала 112, погибшая - 51-летняя кассир магазина Людмила Вяткина. Двое пострадавших - это директор магазина и его жена.

Грабители похитили 205 тысяч рублей. Канал сообщает, что преступники уже задержаны. Ими оказались уроженцы одной из республик Центральной Азии в возрасте от 19 до 24 лет.

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