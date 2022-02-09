Более 142 тысяч новых ИП и компаний зарегистрировано в Москве в 2021 году

Предприниматели могут получить поддержку на разных этапах своей деятельности

За 2021 год в столице зарегистрировали более 142 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом в среду, 9 февраля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, более 10 тысяч компаний и ИП зарегистрировано при поддержке специалистов учреждения "Малый бизнес Москвы". С помощью консультантов проекта в основном открывали бизнес, связанный с общественным питанием, интернет-торговлей, грузоперевозками, такси и индустрией красоты.

В МБМ предприниматели могут получить поддержку на разных этапах своей деятельности — от поиска идеи для стартапа до расширения дела и выхода на новые рынки сбыта. Туда обращаются и за консультациями по регистрации бизнеса. Эксперты помогают новичкам изучать основы ведения бизнеса и составлять стратегию развития. Также МБМ проводит обучающие мероприятия, всего в 2021 году в них приняли участие более 49 тысяч человек.

В 2021 году в МБМ провели около 109 тысяч консультаций. Большинство из них было посвящено программам поддержки, которые город предоставляет малому и среднему бизнесу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что сумма льготных кредитов, выданных компаниям в Москве, составила более 168,6 млрд рублей. Поддержку получили порядка 22 тысяч компаний. Это столичные предприятия из отраслей, пострадавших во время пандемии, а также работающие в приоритетных для города направлениях.

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