Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 400 миллионов

США все еще в лидерах

В мире за время пандемии заразились COVID-19 более 400 миллионов человек. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 9 февраля, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 400 810 109. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний 5 764 461 пациентов.

В лидерах по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты. Здесь выявлено 77 051 506 заболевших COVID-19. На втором месте – Индия, где зарегистрировано 42 410 976 случаев коронавируса. Бразилия с показателем 26 793 497 заболевших – на третьем месте, сообщает сайт университета.

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