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Родственник Сталина попался на удочку лжебанкиров

10:44
  • среда
  • 09 февраля 2022

Уже не первый раз Леонид Аллилуев становится жертвой мошенников

В Москве "сотрудники Центробанка" похитили 16 миллионов рублей у 93-летнего Леонида Аллилуева, являющегося родственником Иосифа Сталина.
Мошенники нашли способ обнулить карту за несколько секунд

Утром 8 февраля Аллилуев позвонил в полицию и рассказал, что в сентябре 2021 года ему позвонил мужчина, который представился работником ЦБ, и заявил о необходимости перевести деньги на резервный счет для защиты от мошенников. В период с 10 сентября по 20 октября Аллилуев сделал несколько крупных денежных переводов на общую сумму в 16 миллионов рублей.

"После последнего зачисления злоумышленники перестали выходить на связь с пенсионером, тогда же мужчина понял, что его деньги были похищены", - рассказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Столичная полиция начала проверку. Это уже не первый случай, когда Аллилуев становился жертвой мошенников. В марте 2021 года представившаяся полицейским женщина пришла к пенсионеру в квартиру, находящейся в сталинской высотке на Котельнической набережной, и похитила у него 3,4 миллиона рублей якобы для проведения экспертизы.

Тогда полицейским удалось раскрыть преступление. Злоумышленницу приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

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