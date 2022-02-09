Родственник Сталина попался на удочку лжебанкиров

Уже не первый раз Леонид Аллилуев становится жертвой мошенников

В Москве "сотрудники Центробанка" похитили 16 миллионов рублей у 93-летнего Леонида Аллилуева, являющегося родственником Иосифа Сталина.

Утром 8 февраля Аллилуев позвонил в полицию и рассказал, что в сентябре 2021 года ему позвонил мужчина, который представился работником ЦБ, и заявил о необходимости перевести деньги на резервный счет для защиты от мошенников. В период с 10 сентября по 20 октября Аллилуев сделал несколько крупных денежных переводов на общую сумму в 16 миллионов рублей.

"После последнего зачисления злоумышленники перестали выходить на связь с пенсионером, тогда же мужчина понял, что его деньги были похищены", - рассказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Столичная полиция начала проверку. Это уже не первый случай, когда Аллилуев становился жертвой мошенников. В марте 2021 года представившаяся полицейским женщина пришла к пенсионеру в квартиру, находящейся в сталинской высотке на Котельнической набережной, и похитила у него 3,4 миллиона рублей якобы для проведения экспертизы.

Тогда полицейским удалось раскрыть преступление. Злоумышленницу приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram