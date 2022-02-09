Режим ЧС введен в Свердловской области из-за африканской чумы свиней

АЧС выявлена в двух районах

Власти Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в городских округах Краснотурьинск и Карпинск. Объявлено об угрозе распространения африканской чумы свиней.

"Отнести факт выявления африканской чумы свиней на территории городского округа Карпинск и возникновение угрозы распространения АЧС на территории городского округа Краснотурьинск к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", - приводит ТАСС содержание соответствующего указа.

Более 80 животных погибли 26 января в личном подсобном хозяйстве в Карпинске. При исследовании в пробах был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней. Это инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Случаев заражения человека пока не зарегистрировали, однако медки не исключают такого риска. Источник заражения устанавливается.

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