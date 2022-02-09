Рособрнадзор объяснил отказ от публикации итогов ЕГЭ в регионах

Ведомство указало на риск фальсификаций и искажений

Рособрнадзор считает нецелесообразной публикацию результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по субъектам Российской Федерации. Об этом в среду, 9 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули в Рособрнадзоре, важным в анализе результатов ЕГЭ является их корректная интерпретация специалистами. Широкое использование статистических сведений о результатах ЕГЭ в прошлые годы привело к их некорректному использованию, а в ряде случаев — к фальсификации и общему искажению.

В частности, связанные с результатами ЕГЭ показатели стимулировали регионы на составление различного рода рейтингов и их использование для определения эффективности деятельности руководящего состава и педагогов общеобразовательных организаций, городских округов и муниципальных районов, а также органов государственной власти субъектов РФ. Однако это необъективно отражало ситуацию в сфере образования, поэтому критерий, связанный с результатами ЕГЭ, в 2014 году был исключен из показателей эффективности деятельности глав субъектов.

Итоги ЕГЭ должны использоваться для выявления слабых точек в системе образования, отметили в Рособрнадзоре. С учетом этого ведомство считает некорректным размещение результатов ЕГЭ по субъектам Российской Федерации в открытых источниках, сообщает ТАСС.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что Единый государственный экзамен в 2022 году пройдет оффлайн, приказы о расписаниях ЕГЭ и ОГЭ уже утверждены. Решения о корректировке расписания экзаменов будут зависеть от эпидемиологической обстановки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram