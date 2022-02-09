Зимняя оттепель: на Кубани - паводок, в Европейской части России - гололед

Температура воздуха в Центральной России значительно выше нормы

Ливни, снег и грозы - на Кубань идет новый мощный циклон. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Уровень воды в реках может подняться до опасных значений. При том, что паводок уже охватил значительные территории. А в Центральной России оттепель сопровождается гололедом и образованием наледи на крышах домов.

В Великом Новгороде у дома 26 на Октябрьской улице на женщину с коляской обрушивается наледь, прямо с крыши. Удар, падение. В итоге серьезные травмы спины и головы. Прокуратура города проводит проверку.

Молодой человек из Рязани успел зайти в подъезд до того, как наледь обрушилась с крыши. Синоптики предупреждают о наступившей в центральном регионе оттепели. Температура стремительно растет - в начале следующей недели еще на 7 градусов выше климатической нормы. Как итог - активное таяние льда.

В Краснодарском крае уже подсчитывают убытки после паводков. Для того чтобы освободить поля и поселковые улицы от растаявшего снега, ушло несколько дней.

Анапа же напоминает Венецию. На улицах курорта воды еще предостаточно. После снега и дождей горные реки края стали половодными. Озеро Абрау вышло из берегов, затопило проезжую часть. Впрочем, туристов такие трудности не смущают.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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