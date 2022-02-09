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Лавров отметил высокую эффективность ОДКБ в Казахстане

11:52
  • среда
  • 09 февраля 2022

Организация является важным фактором региональной и глобальной безопасности

ОДКБ будет совершенствовать систему кризисного реагирования. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась на конференции клуба "Валдай". Она проходит при поддержке российского МИД.

Приветствие участникам направил Сергей Лавров. В своём обращении он подчеркнул, что слаженные действия миротворцев в Казахстане показали высокую эффективность ОДКБ. Она доказала, что является важным фактором региональной и глобальной безопасности. Участники круглого стола обсудили, как организация может противостоять новым вызовам и угрозам.

"Нам сейчас как никогда важна безопасность. Как никогда нужна уверенность в том, что мы в состоянии действовать самостоятельно, уверенно и в то же время защищённо. Все эти вопросы, все эти вызовы очень велики. Нет смысла перечислять их все. Мы все видим и каждый день со страниц, экранов льётся бесконечный поток тревоги, страха и ужаса. Но на это надо отвечать", - заявил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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